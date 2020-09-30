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В Украине впервые более 4000 случаев COVID-19 за сутки
В Украине за минувшие сутки обнаружили 4 027 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Это новый антирекорд, сообщает Министерство здравоохранения в среду, 17 сентября.
Сегодняшний показатель заболеваемости существенно выше вчерашнего, когда сообщалось о 3 627 инфицированных. Общее количество заболевших с начала пандемии достигло 209 959.
За последние 24 часа больше всего больных обнаружили в Харьковской области (549), Донецкой области (345), Днепропетровской области (271), Львовской области (265) и Киеве (219).
Также сообщается о 64 жертвах коронавируса. Всего за время пандемии скончались 4 129 украинцев.
При этом за сутки выздоровели 2 110 человек. За все время количество выздоровевших пациентов достигло 92 360.
Сейчас коронавирусом болеют 112 470 украинцев. За последние сутки их количество выросло на 1 853.
Количество случаев COVID-19 в регионах Украины:
Винницкая обл - 6194 (+132)
Волынская обл - 8059 (+148)
Днепропетровская обл - 5822 (+271)
Донецкая обл - 3477 (+345)
Житомирская обл - 5923 (+97)
Закарпатская обл - 9819 (+84)
Запорожская обл - 3995 (100)
Ивано-Франковская обл - 13700 (+123)
Кировоградская обл - 1108 (+18)
Киев - 22778 (+219)
Киевская обл - 9139 (+143)
Львовская обл - 20350 (+265)
Луганская обл - 1049 (+49)
Николаевская обл - 3163 (+89)
Одесская обл - 13529 (+179)
Полтавская обл - 2231 (+124)
Ровенская обл - 12411 (+109)
Сумская обл - 4223 (+215)
Тернопольская обл - 13514 (+211)
Харьковская обл - 18678 (+549)
Херсонская обл - 1134 (50)
Хмельницкая обл - 6068 (+172)
Черновицкая обл - 14446 (+166)
Черкасская обл - 4022 (+141)
Черниговская обл - 4127 (+28).
Теги: Украина, статистика, COVID-19
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