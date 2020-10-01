Депутат ВР Зинкевич заболела COVID-19 повторно

01.10.2020 09:00

Народный депутат Украины из фракции "Европейская солидарность" Яна Зинкевич на своей странице в Фейсбук сообщила, что получила положительный результат теста на коронавирус, хотя ранее уже болела COVID-19, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня мы сдавали всей фракцией анализы на короновирус. К сожалению, у меня тоже положительный результат. Прошу всех кто контактировал со мной в течение последних нескольких дней связаться со своими семейными врачами и сдать тесты ПЦР. До сдачи теста рекомендуется самоизоляция", - написала Зиневич.

Нардеп также отметила, что из симптомов у нее пока только сильная усталость, и в этот раз заболевание проходит легче, чем в прошлый.

Я уже болела один раз коронавирусом, надеюсь, в этот раз будет легче. В прошлый раз болела тяжело, была на кислородном обеспечении (но не на ИВЛ к счастью)", - добавила она.