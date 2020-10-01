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В Украине снова больше 4 тысяч случаев COVID-19 за сутки
Второй день подряд в Украине фиксируют антирекорд по коронавирусу. Кроме того, за сутки скончались более 60 украинцев. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в четверг, 1 октября.
В Украине накануне выявили 4069 новых случаев коронавируса, общее число случаев достигло 213028.
При этом выздоровели уже 94443 украинцев (накануне - 2083), а скончались 4193 (накануне - 64).
Статистика коронавируса по регионам:
Винницкая обл - 6308 (+114)
Волынская обл - 8194 (+135)
Днепропетровская обл - 6088 (+266)
Донецкая обл - 3557 (+80)
Житомирская обл - 6088 (+165)
Закарпатская обл - 9918 (+99)
Запорожская обл - 4128 (+133)
Ивано-Франковская обл - 13837 (+137)
Кировоградская обл - 1127 (19)
Киев - 23155 (+377)
Киевская обл - 9279 (+140)
Львовская обл - 20590 (+240)
Луганская обл - 1091 (+42)
Николаевская обл - 3270 (+107)
Одесская обл - 13789 (260)
Полтавская обл - 2345 (+114)
Ровенская обл - 12554 (+143)
Сумская обл - 4435 (+212)
Тернопольская обл - 13767 (+253)
Харьковская обл - 19128 (+450)
Херсонская обл - 1168 (+34)
Хмельницкая обл - 6188 (+120)
Черновицкая обл - 14605 (+159)
Черкасская обл - 4165 (+143)
Черниговская обл - 4254 (+127).
Теги: Украина, статистика, COVID-19
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