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Петра Порошенко госпитализировали c двусторонним воспалением легких

04.10.2020 09:00
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Петра Порошенко госпитализировали c двусторонним воспалением легких

Жена пятого президента Украины Марина Порошенко сообщила, что Петр Порошенко госпитализирован в одну из киевских больниц с коронавирусом, а у их дочери обнаружили положительный тест. Видеоролик опубликовала пресс-служба партии "Европейская солидарность" на своей странице в Facebook, собщает телеканал 112 Украина.
"Петр Алексеевич госпитализирован в одну из киевских больниц, которая лечит больных коронавирусом. Несмотря на то, что мой муж имеет двустороннее воспаление легких, он имеет сильную волю и демонстрирует ее в борьбе с болезнью. Он четко придерживается прописанного протокола лечения", - сказала Марина Порошенко.



Теги: пневмония, Порошенко, COVID-19
 
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