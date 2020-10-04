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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 4 октября
За последние сутки в Украине подтвердили 4140 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
С начала пандемии в стране коронавирусом заразились уже 226 462 человека. Побороли болезни 100 107 человек, в том числе 1 370 - за вчера.
От COVID-19 за все время умерли 4 397 человек (+44 за сутки).
Больше всего новых случаев подтвердили в Харьковской (+414), Донецкой (+323), Житомирской (+281) областях и Киеве (+407).
Статистика случаев COVID-19 по областям:
Киев – 24 450 (+407)
Львовская область – 21 194 (+162)
Харьковская область – 20 518 (+414)
Черновицкая область – 15 123 (+157)
Одесская область – 14 539 (+160)
Тернопольская область – 14 295 (+128)
Ивано-Франковская область – 14 232 (+139)
Ровенская область – 13 107 (+151)
Закарпатская область – 10 168 (+63)
Киевская область – 9752 (+161)
Волынская область – 8591 (+136)
Днепропетровская область – 6931 (+212)
Хмельницкая область – 6801 (+154)
Житомирская область – 6749 (+281)
Винницкая область – 6716 (+162)
Сумская область – 5171 (+263)
Черниговская область – 4595 (+77)
Запорожская область – 4507 (+106)
Черкасская область – 4480 (+50)
Донецкая область – 4187 (+323)
Николаевская область – 3650 (+160)
Полтавская область – 2812 (+85)
Херсонская область – 1427 (+87)
Луганская область – 1288 (+81)
Кировоградская область – 1279 (+21).
Теги: Украина, статистика, COVID-19
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