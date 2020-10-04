Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 4 октября

04.10.2020 13:00

За последние сутки в Украине подтвердили 4140 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

С начала пандемии в стране коронавирусом заразились уже 226 462 человека. Побороли болезни 100 107 человек, в том числе 1 370 - за вчера.

От COVID-19 за все время умерли 4 397 человек (+44 за сутки).

Больше всего новых случаев подтвердили в Харьковской (+414), Донецкой (+323), Житомирской (+281) областях и Киеве (+407).

Статистика случаев COVID-19 по областям:

Киев – 24 450 (+407)

Львовская область – 21 194 (+162)

Харьковская область – 20 518 (+414)

Черновицкая область – 15 123 (+157)

Одесская область – 14 539 (+160)

Тернопольская область – 14 295 (+128)

Ивано-Франковская область – 14 232 (+139)

Ровенская область – 13 107 (+151)

Закарпатская область – 10 168 (+63)

Киевская область – 9752 (+161)

Волынская область – 8591 (+136)

Днепропетровская область – 6931 (+212)

Хмельницкая область – 6801 (+154)

Житомирская область – 6749 (+281)

Винницкая область – 6716 (+162)

Сумская область – 5171 (+263)

Черниговская область – 4595 (+77)

Запорожская область – 4507 (+106)

Черкасская область – 4480 (+50)

Донецкая область – 4187 (+323)

Николаевская область – 3650 (+160)

Полтавская область – 2812 (+85)

Херсонская область – 1427 (+87)

Луганская область – 1288 (+81)

Кировоградская область – 1279 (+21).