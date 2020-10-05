Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 5 октября

05.10.2020 12:00

За минувшие сутки в Украине подтвердили 3 771 новый случай заражения коронавирусом COVID-19, сообщает Минздрав.

С начала пандемии в стране коронавирусом заразились уже 230 233 человека.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской области (446), Киеве (286), Сумской области (282), Донецкой области (226) и Днепропетровской области (203).

Побороли болезнь 101 252 человека, в том числе 1 145 - за вчера.

От COVID-19 за все время умерли 4 430 человек (+33 за сутки).

Сейчас в Украине COVID-19 болеют 124 554 человека, что на 2 596 больше, чем днем ранее.

Статистика распространения коронавируса в областях:

Киев – 24 736 (+286)

Львовская область – 21 294 (+100);

Харьковская область – 20 964 (+446)

Черновицкая область – 15 286 (+163)

Одесская область – 14 729 (+190)

Тернопольская область – 14 421 (+126)

Ивано-Франковская область – 14 345 (+113)

Ровненская область – 13 248 (+141)

Закарпатская область – 10 219 (+51)

Киевская область – 9 918 (+166)

Волынская область – 8 734 (+143)

Днепропетровская область – 7 137 (+206)

Хмельницкая область – 6 968 (+167)

Житомирская область – 6 934 (+185)

Винницкая область – 6 822 (+106)

Сумская область – 5 453 (+282)

Черниговская область – 4 677 (+82)

Запорожская область – 4 630 (+123)

Черкасская область – 4 550 (+70)

Донецкая область – 4 413 (+226)

Николаевская область – 3 819 (+169)

Полтавская область – 2 965 (+153)

Херсонская область – 1 496 (+69)

Луганская область – 1 294 (+6);

Кировоградская область – 1 184 (+5).