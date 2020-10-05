- Зеленский анонсировал переход в режим "без бумаг" с 2021 года17:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 5 октября12:00
- Украина обновила эпидемическое зонирование11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 4 октября13:00
- Петра Порошенко госпитализировали c двусторонним воспалением легких09:00
- В Украине два новых антирекорда по COVID-1911:00
- В Украине третий подряд суточный антирекорд заболеваемости COVID11:00
- В Украине снова больше 4 тысяч случаев COVID-19 за сутки12:00
- Депутат ВР Зинкевич заболела COVID-19 повторно09:00
- В Украине начался набор на бесплатные курсы по IT и маркетингу для переселенцев15:00
Зеленский анонсировал переход в режим "без бумаг" с 2021 года
Украина со следующего года начнет вхождение в режим "paper less" ("без бумаг"), когда государственные органы прекратят требовать от граждан бумажные справки или другие документы для получения государственных услуг. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский на презентации новых сервисов и цифровых услуг "Diia Summit", сообщает корреспондент Укринформа.
"2021 год станет началом вхождения страны в режим "paper less", то есть больше никаких бумаг. Это касается всех государственных органов и, что самое важное, - ни одно государственное учреждение не сможет требовать от украинцев никаких справок, выписок или других бесконечных бумажек, необходимых для получения тех или иных государственных услуг", - подчеркнул Президент.
Он подчеркнул, что в течение последнего года Украина стала четвертой страной Европы, где есть цифровые водительские права, и первой страной в мире, где есть цифровой паспорт, с помощью которого можно путешествовать или открыть банковский счет онлайн.
"Это лишь десятая часть от наших больших планов и только начало на пути к цифровому государству, где 100% услуг будет онлайн, а бюрократия и коррупция станут нетипичным явлением", - сказал глава государства.
Теги: документы, презентация, Зеленский, цифровые технологии
- Зеленский подписал закон, упрощающий оформление документов жителям зоны ООС
- Жить по-королевски: бригада Черновол перепутала и вломилась в чужой дом (ВИДЕО)
- В "ДНР" определились с выходными на Новый год и Рождество
- В "ДНР" признали российские документы об образовании
- Один день в оккупированном Донецке: по жизни перебежками
- В Донецке боевики «ДНР» устроили проверку документов
- В "ДНР" будут изымать частные территории для "государственных нужд"09:08
- Боевики "ЛНР" устроили затор на КПВВ "Станица Луганская"15:00
- Кравчук предложил создать "совет людей с Донбасса"14:00
- КПВВ "Станица Луганская" возобновил работу10:00
- В "ДНР" пообещали завтра возобновить пропуск граждан через гумкоридор в Еленовке 17:00
- КПВВ «Станица Луганская» сегодня не откроется11:00
- Авиация сбросила более 500 тонн воды для тушения пожаров на Луганщине10:00
- Пасечник ввел обязательную обсервацию для прибывших из Украины17:00
- В "ДНР" сообщили, сколько людей пропустили через гуманитарный коридор в Еленовке 2 октября15:00
- Появилось видео поджога неизвестными травы в Луганской области (ВИДЕО)09:00
- В "ДНР" будут изымать частные территории для "государственных нужд"09:08
- В ходе протестов в Кыргызстане один человек погиб, 590 пострадали08:00
- Зеленский анонсировал переход в режим "без бумаг" с 2021 года17:00
- В Донецке презентовали "российско-донбасский триллер" "Альфа Р"16:00
- Боевики "ЛНР" устроили затор на КПВВ "Станица Луганская"15:00
- Кравчук предложил создать "совет людей с Донбасса"14:00
- В Индии разработали бумажный тест на коронавирус13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 5 октября12:00
- Украина обновила эпидемическое зонирование11:00
- КПВВ "Станица Луганская" возобновил работу10:00
- Строительство и весовой контроль. Что происходит на украинских дорогах?17:00
- Удаленная работа: плюсы, минусы и правовое регулирование13:00
- Вакцинация во время пандемии коронавируса. Главные правила16:00
- «Доступные кредиты» через полгода: результаты и перспективы11:00
- Онлайн казино: как работает программа лояльности19:00
- Как выбрать очиститель воздуха в офис?15:00
- Слава и призы ассоциируются с онлайн казино Кинг16:30
- Топ производителей детских колясок14:30
- Украина на 29-м году независимости17:00
- Перемирие на Донбассе: особенности и дальнейшие шаги16:00
- Пасечник ввел обязательную обсервацию для прибывших из Украины
- Появилось видео поджога неизвестными травы в Луганской области (ВИДЕО)
- Боевики "ЛНР" устроили затор на КПВВ "Станица Луганская"
- Кравчук предложил создать "совет людей с Донбасса"
- В "ДНР" сообщили, сколько людей пропустили через гуманитарный коридор в Еленовке 2 октября
- Гороскоп на неделю с 5 по 11 октября
- В "ДНР" пообещали завтра возобновить пропуск граждан через гумкоридор в Еленовке
- В Украине два новых антирекорда по COVID-19
- Петра Порошенко госпитализировали c двусторонним воспалением легких
- КПВВ «Станица Луганская» сегодня не откроется