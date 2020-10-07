В «Ощадбанке» разъяснили, какие платежные карты заблокируют уже в октябре

07.10.2020 16:00

На сайте «Ощадбанка» была размещена информация о продлении до 1 ноября срока действия карт ВПЛ международных платежным систем MasterCard/Visa и национальной платежной системе «Простір», которые открыты по тарифному пакету «Мій рахунок. Мігрант». Однако есть клиенты, которые имеют несколько счетов по разным тарифным пакетам, сообщила начальник Донецкого областного управления «Ощадбанка» Светлана Якивчик, пишет АиФ-Украина.

По словам Якивчик, карты с истекшим сроком действия, которые не оформлены по тарифному пакету «Мій рахунок. Мігрант», недействительны уже с 1 октября. Владельцам таких карт нужно обратиться в «Ощадбанк» и получить новые.

Получается, что уже с 1 октября заблокированы старые карты у десятков тысяч пенсионеров из ОРДО, которые из-за карантина не могут выехать на подконтрольную Украине территорию.