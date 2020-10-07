В Украине 4753 новых случая Covid-19 за сутки

07.10.2020 12:00

В Украине по состоянию на утро 7 октября число инфицированных коронавирусом Covid-19 возросло до 239 337 (+4753 за сутки). Об этом свидетельствуют данные МОЗ.

Всего в стране в результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 4597 человек (+77 за сутки), вылечились 105 970 пациентов (+2569 за сутки).

Наибольший суточный прирост заболеваемости был зафиксирован в Харьковской области – инфицировались 685 человек. В Киевской области за сутки заболели 575 человек, в том числе в Киеве – 383 человека. В Одесской и Днепропетровской областях – по 316 человек.

Число активных случаев Covid-19 составляет 128 770 (+2107), с начала пандемии зафиксировали 301 761 подозрение на коронавирус.

Ситуация по регионам выглядит так:

Винницкая область – 7074;

Волынская область – 9037;

Днепропетровская область – 7688;

Донецкая область – 4824;

Житомирская область – 7221;

Закарпатская область – 10 373;

Запорожская область – 4862;

Ивано-Франковская область – 14 562;

Киев – 25 474;

Киевская область – 10291;

Кировоградская область – 1215;

Луганская область – 1394;

Львовская область – 21 696;

Николаевская область – 4025;

Одесская область – 15 337;

Полтавская область – 3497;

Ровенская область – 13 532;

Сумская область – 5885;

Тернопольская область – 14 737;

Харьковская область – 22 136;

Херсонская область – 1591;

Хмельницкая область – 7473;

Черкасская область – 4917;

Черновицкая область – 15 589;

Черниговская область – 4907.