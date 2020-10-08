Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Синоптики назвали дату похолодания в Украине

08.10.2020 17:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Синоптики назвали дату похолодания в Украине

По прогнозу Укргидрометцентра, во второй половине следующей недели, ближе к выходным температура начнет снижаться и возможны дожди. Об этом в комментарии РБК-Украина заявила заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня.
"Не исключено значительное похолодание. Это уже будут не заморозки, это будет мороз", - сказала она и добавила, что после 20 октября снег в Украине явление довольно обычное, особенно для северо-востока и Карпат.
По прогнозу синоптиков, "бабье лето" продлится в Украине еще неделю - до Покрова. Сейчас температура на территории Украины превышает климатическую норму на 3-11 градусов. Теплая погода продержится как минимум до середины следующей недели - до 14 октября.



Теги: гидрометеоцентр, заморозки, прогноз погоды
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх