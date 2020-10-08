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В Кабмине пообещали не повышать коммунальные тарифы

08.10.2020 15:00
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В Кабмине пообещали не повышать коммунальные тарифы

Причины для повышения тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства в Украине сейчас отсутствуют. Об этом заявил министр развития общин и регионов Алексей Чернышов в интервью информагентству РБК-Украина.
"Сейчас нет оснований для повышения коммунальных тарифов. Точка. Их нет", - сказал он.
Вместе с тем министр заявил, что есть основания для того, чтобы изменить отношение потребителей к энергоэффективности своих домов и заботиться об этом.
По его словам, в Минрегионе помогают гражданам платить меньше, есть программы для многоквартирных домов, обеспечивающие покрытие 70% затрат на термомодернизацию.



Теги: Кабинет министров, ЖКХ, тарифы
 
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