В Кабмине пообещали не повышать коммунальные тарифы

08.10.2020 15:00

Причины для повышения тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства в Украине сейчас отсутствуют. Об этом заявил министр развития общин и регионов Алексей Чернышов в интервью информагентству РБК-Украина.

"Сейчас нет оснований для повышения коммунальных тарифов. Точка. Их нет", - сказал он.

Вместе с тем министр заявил, что есть основания для того, чтобы изменить отношение потребителей к энергоэффективности своих домов и заботиться об этом.

По его словам, в Минрегионе помогают гражданам платить меньше, есть программы для многоквартирных домов, обеспечивающие покрытие 70% затрат на термомодернизацию.