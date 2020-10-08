В Киеве активисты "поздравили" Путина с днем рождения

08.10.2020 10:00

Под посольством Российской Федерации в Украине 7 октября, в день рождения президента России Владимира Путина, состоялась акция "Минус год жизни". К дипломатическому ведомству принесли похоронный венок, а на здание спроецировали слова из популярной песни — "Путин — х**ло", сообщает ТСН.

Организатором мероприятия является ОО "Агентство развития демократии и информационных свобод". Цель акции — привлечь внимание к действиям и политике России как государства-агрессора, которое осуществляет акты террора по всему земному шару, отметили в объединении.