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В Украине впервые более 5 тысяч новых случаев COVID за сутки

08.10.2020 11:00
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В Украине впервые более 5 тысяч новых случаев COVID за сутки

В Украине за минувшие сутки выявили почти 5,4 тысячи новых случаев коронавируса, что является очередным антирекордом. Такие данные утром в четверг, 8 октября, сообщает сайт Минздрава.
Всего в стране зафиксировано почти 245 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост новых случаев за сутки составил 5 397, что значительно больше вчерашнего антирекорда, когда было выявлено 4 753 новых заражений в сутки.
Вследствие болезни в целом в стране умерли 4 690 человек, из них за сутки - 93, что является очередным антирекордом. Прошлый антирекорд был установлен 3 октября - тогда умерли 92 пациента.
Выздоровели от болезни уже 108 233 человек, из них за сутки - 2 263.
Активных больных на сегодня - 131 811, прирост за сутки - 3 041.
Статистика распространения коронавируса в областях
Киев – 25 896 (+422);
Харьковская область – 22 712 (+576);
Львовская область – 21 923 (+227);
Черновицкая область – 15 757 (+168);
Одесская область – 15 704 (+367);
Тернопольская область – 14 979 (+242);
Ивано-Франковская область – 14 693 (+131);
Ровненская область – 13 798 (+266);
Закарпатская область – 10 473 (+100);
Киевская область – 10 490 (+199);
Волынская область – 9 199 (+162);
Днепропетровская область – 7 994 (+306);
Хмельницкая область – 7 732 (+259);
Житомирская область – 7 457 (+236) ;
Винницкая область – 7 197 (+123);
Сумская область – 6 197 (+312);
Черниговская область – 5 066 (+159);
Запорожская область – 5 007 (+145);
Черкасская область – 5 153 (+236);
Донецкая область – 5 118 (+294);
Николаевская область – 4 154 (+129);
Полтавская область – 3 685 (+188);
Херсонская область – 1 636 (+45);
Луганская область – 1 480 (+86);
Кировоградская область – 1 234 (+19).



Теги: Украина, статистика, COVID-19
 
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