Ермак анонсировал переговоры советников нормандской четверки

09.10.2020 16:00

Переговоры советников лидеров стран нормандской четверки ожидаются на следующей неделе. Об этом заявил глава офиса президента Андрей Ермак в Королевском институте международных дел Chatham House, сообщает сайт президента в пятницу, 9 октября, передает Корреспондент.net.

"На следующей неделе, возможно, у нас пройдет видеоконференция политических советников. И мы будем говорить о том, чтобы как можно скорее состоялся саммит, и уже были какие-то решения", - сказал Ермак.

Он отметил, что благодаря договоренностям на уровне ТКГ и советников лидеров нормандской четверки, на Донбассе более 70 дней сохраняется режим тишины и сократилось количество неприцельных выстрелов.

Ермак подчеркнул, что Украина продолжает настаивать на проведении нового саммита лидеров нормандской четверки, так как все политические решения по урегулированию на Донбассе принимают лидеры Украины, России, Германии и Франции.