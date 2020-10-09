Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Ермак анонсировал переговоры советников нормандской четверки

09.10.2020 16:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Ермак анонсировал переговоры советников нормандской четверки

Переговоры советников лидеров стран нормандской четверки ожидаются на следующей неделе. Об этом заявил глава офиса президента Андрей Ермак в Королевском институте международных дел Chatham House, сообщает сайт президента в пятницу, 9 октября, передает Корреспондент.net.
"На следующей неделе, возможно, у нас пройдет видеоконференция политических советников. И мы будем говорить о том, чтобы как можно скорее состоялся саммит, и уже были какие-то решения", - сказал Ермак.
Он отметил, что благодаря договоренностям на уровне ТКГ и советников лидеров нормандской четверки, на Донбассе более 70 дней сохраняется режим тишины и сократилось количество неприцельных выстрелов.
Ермак подчеркнул, что Украина продолжает настаивать на проведении нового саммита лидеров нормандской четверки, так как все политические решения по урегулированию на Донбассе принимают лидеры Украины, России, Германии и Франции.



Теги: переговоры, нормандская четверка, Ермак
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх