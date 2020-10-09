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В Украине уже четверть миллиона инфицированных коронавирусом
За минувшие сутки в Украине подтвердили 5 804 новых случая заражения коронавирусом, сообщает сайт Минздрава.
Днем ранее, 8 октября, сообщалось о рекордных 5 397 новых случаях.
Всего с начала пандемии в Украине коронавирус выявили у 250 538 человек.
Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской области (630), Киеве (567), Одесской (403), Хмельницкой (330) и Днепропетровской (307) областях.
Умерли с начала пандемии 4 779 человек (за сутки 89), выздоровевших – 110 650 (за сутки 2 417). Сейчас в Украине COVID-19 болеют 135 109 человек, что на 3 298 больше, чем днем ранее.
Распространение коронавируса в областях Украины:
Винницкая область – 7331 (+134);
Волынская область – 9373 (+174);
Днепропетровская область – 8301 (+307);
Донецкая область – 5372 (+254);
Житомирская область – 7718 (+261);
Закарпатская область – 10629 (+156);
Запорожская область – 5172 (+165);
Ивано-Франковская область – 14835 (+142);
Кировоградская область – 1262 (+28);
м. Киев — 26463 (+567);
Киевская область – 10689 (+199);
Львовская область – 22172 (+249);
Луганская область – 1613 (+133);
Николаевская область – 4293 (+139);
Одесская область – 16107 (+403);
Полтавская область – 3921 (+236);
Ровненская область – 13981 (+183);
Сумская область – 6404 (+207);
Тернопольская область – 15284 (+305);
Харьковская область – 23342 (+630);
Херсонская область – 1714 (+78);
Хмельницкая область – 8062 (+330);
Черновицкая область – 15939 (+182);
Черкасская область – 5349 (+196);
Черниговская область – 5212 (+146).
Теги: Украина, статистика, COVID-19
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