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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 10 октября
В Украине подтвердили 5 728 новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Всего по состоянию на утро субботы, 10 октября, зафиксировано 256 тысяч случаев заражения. Об этом свидетельствуют данные МОЗ.
Так, из 256 266 больных COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 5728 инфицированных.
Вследствие болезни в целом в стране умерли 4 887 человек, из них за сутки - 108, что является новым антирекордом. О предидущем антирекорде по числу смертей в сутки сообщалось 8 октября, тогда это число составляло 93.
Выздоровели от болезни уже 112 570 человек. За сутки количество выздоровлений выросло на 1 920 человек.
Больше всего новых случаев подтвердили в Киеве (+ 532), Харьковской (+ 510), Хмельницкой (+402) и Одесской (+ 338) областях.
Динамика эпидемии по регионам:
Винницкая – 7466 (135);
Волынская – 9527 (154);
Днепропетровская – 8580 (279);
Донецкая – 5599 (227);
Житомирская – 8024 (306);
Закарпатская – 10 761 (132);
Запорожская – 5346 (174);
Ивано-Франковская – 15 000 (165);
Киев – 26 995 (532);
Киевская – 10 892 (203);
Кировоградская – 1288 (26);
Луганская – 1712 (99);
Львовская – 22 386 (214);
Николаевская – 4394 (101);
Одесская – 16 445 (338);
Полтавская – 4206 (285);
Ровенская – 14 259 (278);
Сумская – 6633 (229);
Тернопольская – 15 590 (306);
Харьковская область – 23 852 (510);
Херсонская – 1806 (92);
Хмельницкая – 8464 (402);
Черкасская – 5479 (130);
Черниговская – 5425 (213);
Черновицкая – 16 137 (198).
Теги: Украина, статистика, COVID-19
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