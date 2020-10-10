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У 34 сотрудников ЦИК выявили коронавирус
10.10.2020 10:00
В Центральной избирательной комиссии подтверждено 34 случая заболевания коронавирусом, сообщает НВ.
В ЦИК заявили, что 71 из 281 работников ведомства — сейчас на больничном, многие из них работают дистанционно.
В комиссии добавили, что учитывая сложность избирательного процесса, продолжают работать, чтобы обеспечить надлежащую подготовку и проведение выборов.
Теги: выборы, ЦИК, COVID-19
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