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У 34 сотрудников ЦИК выявили коронавирус

10.10.2020 10:00
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У 34 сотрудников ЦИК выявили коронавирус

В Центральной избирательной комиссии подтверждено 34 случая заболевания коронавирусом, сообщает НВ.
В ЦИК заявили, что 71 из 281 работников ведомства — сейчас на больничном, многие из них работают дистанционно.
В комиссии добавили, что учитывая сложность избирательного процесса, продолжают работать, чтобы обеспечить надлежащую подготовку и проведение выборов.



Теги: выборы, ЦИК, COVID-19
 
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