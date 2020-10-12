Киев вернулся в "оранжевую" зону карантина

12.10.2020 10:00

С сегодняшнего дня в Украине начало действовать новое эпидемическое зонирование, передает Цензор.НЕТ.

В соответствии с ним город Киев вернулся в "оранжевую" зону, также перешла из "желтой" в "оранжевую" зону Одесса, а Сумы и Канев попали в "красную".

Новые эпидемические уровни установлены на 14 дней.