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Петра Порошенко выписали из больницы

12.10.2020 14:00
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Петра Порошенко выписали из больницы

Заболевшего коронавирусом пятого президента Украины Петра Порошенко в понедельник, 12 октября, выписали из больницы. Об этом сообщает пресс-служба Порошенко в Facebook, передает Корреспондент.net.
"Сообщаем, что сегодня (12 октября - ред.) Петра Порошенко выписали из больницы, так как его состояние здоровья улучшилось", - говорится в сообщении.



Теги: выздоровление, Порошенко, COVID-19
 
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