Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 12 октября

12.10.2020 11:00

В Украине за минувшие сутки скончались 43 пациента с коронавирусом COVID-19. Общее число жертв пандемии достигло 5 015, сообщает Министерство здравоохранения в понедельник, 12 октября.

Также за сутки выявили 4 420 новых случаев заражения коронавирусом. Это меньше вчерашнего показателя. Снижение происходит второй день подряд, но, скорее всего, связано с выходными днями.

За последние 24 часа больше всего больных обнаружили в Харьковской области (741), Сумской области (418), Полтавской области (244) и Хмельницкой области (219.

Общее количество заболевших с начала пандемии достигло 265 454.

При этом за сутки выздоровели 903 человека. За все время количество выздоровевших пациентов достигло 114 410.

Сейчас коронавирусом болеют 146 029 украинцев. За последние сутки их количество выросло на 3 474.

Количество случаев COVID-19 в регионах Украины:

Винницкая обл - 7637 (+68)

Волынская обл - 9791 (+146)

Днепропетровская обл - 8967 (+186)

Донецкая обл - 5699 (50)

Житомирская обл - 8464 (+138)

Закарпатская обл - 10935 (85)

Запорожская обл - 5589 (+128)

Ивано-Франковская обл - 15379 (+182)

Кировоградская обл - 1325 (+21)

Киев - 27693 (+196)

Киевская обл - 11309 (+213)

Львовская обл - 22788 (+200)

Луганская обл - 1852 (+26)

Николаевская обл - 4708 (+162)

Одесская обл - 16770 (+165)

Полтавская обл - 4621 (+244)

Ровенская обл - 14696 (+203)

Сумская обл - 7280 (+418)

Тернопольская обл - 15992 (+194)

Харьковская обл - 25186 (+741)

Херсонская обл - 1985 (+93)

Хмельницкая обл - 9011 (+219)

Черновицкая обл - 16488 (+169)

Черкасская обл - 5668 (+70)

Черниговская обл - 5621 (+103).