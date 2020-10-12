Зеленский утвердил 10 шагов по сдерживанию коронавируса

12.10.2020 08:00

Во время совещания у президента Владимира Зеленского принято несколько решений по борьбе с эпидемией коронавируса. Об этом сообщил в Facebook глава комитета Верховной Рады по здравоохранению Михаил Радуцкий, сообщает LIGA.net.

Радуцкий назвал 10 шагов, которые решено предпринять:

1. Вузы временно переведут на дистанционное обучение.

2. Местным властям предлагается начать осенние каникулы со следующей недели, раньше, чем 15 октября.

3. В красных и оранжевых карантинных зонах работа ресторанов и клубов будет ограничена 22:00.

4. Минздраву поручено увеличить запасы средств индивидуальной защиты и медпрепаратов для лечения COVID-19.

5. В Киеве, Одессе и Мариуполе начнется подготовка к разворачиванию больших инфекционных госпиталей на случай перегрузки больниц. В Киеве такой госпиталь может быть размещен во Дворце Спорта.

6. Зеленский поручил готовить к приему заболевших COVID-19 больницы Академии медицинских наук и ведомственные больницы.

7. К работе в инфекционных отделениях привлекут студентов-медиков старших курсов и интернов.

8. Минздрав должен увеличить количество тестов на коронавирус до 50 000 в сутки.

9. Правительство выделило регионам 572 млн грн, чтобы 80% койкомест для заболевших коронавирусом были обеспечены кислородом, это должны обеспечить местные власти.

10. будет введена ответственность владельцев помещений за соблюдение масочного режима, предпринимателям и организациям грозит штраф в 3400-5100 грн за посетителей или пассажиров без масок.