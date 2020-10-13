Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 13 октября

13.10.2020 10:00

В Украине за минувшие сутки 5 133 новых случаев заражения коронавирусом COVD-19. Это существенно выше вчерашнего показателя, сообщает Министерство здравоохранения во вторник, 13 октября.

Так, за последние 24 часа больше всего больных обнаружили в Харьковской области (439), Киеве (+397), Львовской области (+341), Днепропетровской области (+305), Полтавской области (+285).

Общее количество заболевших с начала пандемии достигло 270 587.

Также за сутки скончались 107 человек, что близко к антирекорду, зафиксированному 10 октября. Общее число жертв пандемии достигло 5 122.

При этом за сутки выздоровели 2 152 человека. За все время количество выздоровевших пациентов достигло 116 562.

Сейчас коронавирусом болеют 148 903 украинцев. За последние сутки их количество выросло на 2 874.

Количество случаев COVID-19 в регионах Украины:

Винницкая обл - 7726 (+89)

Волынская обл - 9955 (+164)

Днепропетровская обл - 9272 (+305)

Донецкая обл - 5961 (+262)

Житомирская обл - 8661 (+197)

Закарпатская обл - 11042 (+107)

Запорожская обл - 5762 (+173)

Ивано-Франковская обл - 15580 (+201)

Кировоградская обл - 1355 (+30)

Киев - 28090 (+397)

Киевская обл - 11525 (+216)

Львовская обл - 23129 (+341)

Луганская обл - 1917 (+65)

Николаевская обл - 4867 (+159)

Одесская обл - 17047 (+277)

Полтавская обл - 4906 (+285)

Ровенская обл - 14868 (+172)

Сумская обл - 7485 (+205)

Тернопольская обл - 16250 (+258)

Харьковская обл - 25625 (+439)

Херсонская обл - 2024 (+39)

Хмельницкая обл - 9230 (+219)

Черновицкая обл - 16649 (+161)

Черкасская обл - 5849 (+181)

Черниговская обл - 5812 (+191).