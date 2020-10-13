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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 13 октября

13.10.2020 10:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 13 октября

В Украине за минувшие сутки 5 133 новых случаев заражения коронавирусом COVD-19. Это существенно выше вчерашнего показателя, сообщает Министерство здравоохранения во вторник, 13 октября.
Так, за последние 24 часа больше всего больных обнаружили в Харьковской области (439), Киеве (+397), Львовской области (+341), Днепропетровской области (+305), Полтавской области (+285).
Общее количество заболевших с начала пандемии достигло 270 587.
Также за сутки скончались 107 человек, что близко к антирекорду, зафиксированному 10 октября. Общее число жертв пандемии достигло 5 122.
При этом за сутки выздоровели 2 152 человека. За все время количество выздоровевших пациентов достигло 116 562.
Сейчас коронавирусом болеют 148 903 украинцев. За последние сутки их количество выросло на 2 874.
Количество случаев COVID-19 в регионах Украины:
Винницкая обл - 7726 (+89)
Волынская обл - 9955 (+164)
Днепропетровская обл - 9272 (+305)
Донецкая обл - 5961 (+262)
Житомирская обл - 8661 (+197)
Закарпатская обл - 11042 (+107)
Запорожская обл - 5762 (+173)
Ивано-Франковская обл - 15580 (+201)
Кировоградская обл - 1355 (+30)
Киев - 28090 (+397)
Киевская обл - 11525 (+216)
Львовская обл - 23129 (+341)
Луганская обл - 1917 (+65)
Николаевская обл - 4867 (+159)
Одесская обл - 17047 (+277)
Полтавская обл - 4906 (+285)
Ровенская обл - 14868 (+172)
Сумская обл - 7485 (+205)
Тернопольская обл - 16250 (+258)
Харьковская обл - 25625 (+439)
Херсонская обл - 2024 (+39)
Хмельницкая обл - 9230 (+219)
Черновицкая обл - 16649 (+161)
Черкасская обл - 5849 (+181)
Черниговская обл - 5812 (+191).



Теги: Украина, статистика, COVID-19
 
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