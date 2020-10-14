Зеленский назвал первый пункт всенародного опроса

14.10.2020 15:00

Президент Владимир Зеленский объявил первый из пяти вопросов, которые он намерен вынести на опрос 25 октября, который будет проводиться одновременно с местными выборами. Об этом он сказал в видеообращении, обнародованном в среду, 14 октября, передает Корреспондент.net.

"25 октября на избирательном участке ты сможешь ответить на пять важных вопросов. Итак, вопрос №1: нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах?", – сказал глава государства,

Зеленский призвал украинцев прийти на избирательные участки и, кроме голосования на местных выборах, ответить на этот и другие важные вопросы.