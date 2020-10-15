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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 15 октября
В Украине за минувшие сутки выявили 5 062 новых случая заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает Министерство здравоохранения в четверг, 15 октября.
Суточный показатель заболеваемости существенно ниже вчерашних данных и, скорее всего, связан с выходным днем в стране.
Так, за последние 24 часа больше всего больных обнаружили в Харьковской области (651), Киеве (+445), Львовской области (+332), Сумской области (+271) и Житомирской области (+269).
Общее количество заболевших с начала пандемии достигло 281 239.
При этом число умерших сократилось до 73, послее двух дней, когда эта цифра превышала показатель в 100 человек. Общее число жертв пандемии достигло 5 302.
За сутки выздоровел 951 человек. За все время количество выздоровевших пациентов достигло 119 650.
Сейчас коронавирусом болеют 156 287 украинцев. За последние сутки их количество выросло на 4 038.
Распространение COVID-19 в областях Украины:
Винницкая область – 7 941 (+96)
Волынская область – 10 320 (+180)
Днепропетровская область – 9 834 (+220)
Донецкая область – 6 491 (+244)
Житомирская область – 9 130 (+269)
Закарпатская область – 11 305 (+136)
Запорожская область – 6 012 (+112)
Ивано-Франковская область – 15 955 (+190)
Кировоградская область – 1 440 (+44)
Киев – 28 957 (+445)
Киевская область – 11 978 (+227)
Львовская область – 23 806 (+332)
Луганская область – 2 125 (+110)
Николаевская область – 5 207 (+155)
Одесская область – 17 511 (+162)
Полтавская область – 5 226 (+133)
Ровненская область – 15 186 (+160)
Сумская область – 7 983 (+271)
Тернопольская область – 16 700 (+222)
Харьковская область – 26 913 (+651)
Херсонская область – 2 195 (+83)
Хмельницкая область – 9 684 (+193)
Черновицкая область – 17 004 (+176)
Черкасская область – 6 157 (+110)
Черниговская область – 6 179 (+141).
Теги: Украина, статистика, COVID-19
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