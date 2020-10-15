Последние новости раздела
- В Офисе Президента озвучили все вопросы всеукраинского опроса17:00
- Стал известен второй вопрос "опроса Зеленского"12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 15 октября11:00
- Глава МОЗ назвал предварительную стоимость вакцинации от коронавируса09:00
- Зеленский посетил Донбасс и вручил нагрвды защитникам Украины08:00
- Зеленский назвал первый пункт всенародного опроса15:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 14 октября13:00
- Кабмин Украины продлил и усилил карантин10:00
- Зеленский анонсировал проведение в день местных выборов всенародного опроса (ВИДЕО)12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 13 октября10:00
В Офисе Президента озвучили все вопросы всеукраинского опроса
15.10.2020 17:00
В Офисе Президента Украины назвали все пять вопросов, которые планируют вынести на всеукраинский опрос 25 октября. При этом список является не окончательным, вопросы еще обсуждаются. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил советник главы ОП Михаил Подоляк.
Так, на всеукраинский опрос планируют вынести следующие вопросы:
- Поддерживаете ли вы идею пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах?
- Поддерживаете ли вы создание свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской областей?
- Поддерживаете ли вы сокращение количества народных депутатов до 300?
- Поддерживаете ли вы легализацию каннабиса в медицинских целях - для уменьшения боли у тяжелых больных?
- Поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности?
Теги: выборы, опрос, Зеленский
Читайте также:
- Украинцы хотят выбирать депутатов по мажоритарной системе
- Почти четверть украинцев еще до начала избирательной кампании решили за кого голосовать
- Социологи: В Раду проходят пять партий
- Три компании проведут exit-poll в Украине
- Социологи: Украинцы не знают, как выбирать нардепов
- В Украине растет запрос избирателей на "третью силу"
- 16 октября "ДНР" откроет на один день КПВВ "Еленовка" 16:00
- В "ЛНР" назвали дату начала отопительного сезона14:00
- В ОРДО рассказали, как попасть в Украину за 1500 рублей13:00
- Зеленский посетил Донбасс и вручил нагрвды защитникам Украины08:00
- На КПВВ «Станица Луганская» скончался пенсионер из Ровеньков17:00
- ОБСЕ отметила увеличение числа нарушений "тишины" на Донбассе11:00
- КПВВ "Станица Луганская" закрывается на две недели из-за коронавируса16:00
- СБУ предупредила жителей Лисичанска о двухдневных контртеррористических учениях15:00
- 12 октября через гуманитарный коридор в Еленовке пропустили 222 человека13:00
- Муса Магомедов выступил за отмену "пограничных" штрафов для жителей ОРДЛО09:00
- В Офисе Президента озвучили все вопросы всеукраинского опроса17:00
- 16 октября "ДНР" откроет на один день КПВВ "Еленовка" 16:00
- Британские медики заявили о существовании "длительного COVIDа"15:00
- В "ЛНР" назвали дату начала отопительного сезона14:00
- В ОРДО рассказали, как попасть в Украину за 1500 рублей13:00
- Стал известен второй вопрос "опроса Зеленского"12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 15 октября11:00
- Франция вводит комендантский час в крупных городах10:00
- Глава МОЗ назвал предварительную стоимость вакцинации от коронавируса09:00
- Зеленский посетил Донбасс и вручил нагрвды защитникам Украины08:00
- Строительство и весовой контроль. Что происходит на украинских дорогах?17:00
- Удаленная работа: плюсы, минусы и правовое регулирование13:00
- Вакцинация во время пандемии коронавируса. Главные правила16:00
- «Доступные кредиты» через полгода: результаты и перспективы11:00
- Онлайн казино: как работает программа лояльности19:00
- Как выбрать очиститель воздуха в офис?15:00
- Слава и призы ассоциируются с онлайн казино Кинг16:30
- Топ производителей детских колясок14:30
- Украина на 29-м году независимости17:00
- Перемирие на Донбассе: особенности и дальнейшие шаги16:00
- Муса Магомедов выступил за отмену "пограничных" штрафов для жителей ОРДЛО
- В "ЛНР" ввели новые ограничения на въезд из Украины
- В ОРДО рассказали, как попасть в Украину за 1500 рублей
- Коронавирус на Донбассе: заполненность больничных коек превысила 90%
- Завтра в двух районах Донецка отключат воду
- В оккупированном Донецке взлетела цена на медицинские термометры
- В "ДНР" осудили на 10 лет очередного "украинского шпиона"
- На КПВВ «Станица Луганская» скончался пенсионер из Ровеньков
- Кабмин Украины продлил и усилил карантин
- КПВВ "Станица Луганская" закрывается на две недели из-за коронавируса