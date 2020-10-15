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В Офисе Президента озвучили все вопросы всеукраинского опроса

15.10.2020 17:00
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В Офисе Президента озвучили все вопросы всеукраинского опроса

В Офисе Президента Украины назвали все пять вопросов, которые планируют вынести на всеукраинский опрос 25 октября. При этом список является не окончательным, вопросы еще обсуждаются. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил советник главы ОП Михаил Подоляк.
Так, на всеукраинский опрос планируют вынести следующие вопросы:

  1. Поддерживаете ли вы идею пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах?
  2. Поддерживаете ли вы создание свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской областей?
  3. Поддерживаете ли вы сокращение количества народных депутатов до 300?
  4. Поддерживаете ли вы легализацию каннабиса в медицинских целях - для уменьшения боли у тяжелых больных?
  5. Поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности?


Теги: выборы, опрос, Зеленский
 
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