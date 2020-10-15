В Офисе Президента озвучили все вопросы всеукраинского опроса

15.10.2020 17:00

В Офисе Президента Украины назвали все пять вопросов, которые планируют вынести на всеукраинский опрос 25 октября. При этом список является не окончательным, вопросы еще обсуждаются. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил советник главы ОП Михаил Подоляк.

Так, на всеукраинский опрос планируют вынести следующие вопросы: