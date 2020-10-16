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Названы исключения из карантинных ограничений по регионам
Несмотря на рост заболеваемости коронавируса, в большинстве регионов не будут останавливать общественный транспорт и закрывать детские сады и заведения торговли. Об этом в пятницу, 16 октября, заявил глава Минздрава Максим Степанов, сообщает Корреспондент.net.
Как сообщается на сайте Кабмина, комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям разрешила работу общественного транспорта в красной зоне.
В документе идет речь об исключениях для каждого отдельного региона по ограничениям, которые вступят с 19 октября.
Так, во всех регионах, кроме Донецкой области, разрешена работа торгово-развлекательных центров и магазинов.
В Житомирской, Одесской, Луганской, Полтавской, Черкасской, Черниговской областях разрешена посадка пассажиров в транспорт пригородного, междугороднего, внутриобластного и межобластного сообщения.
В Донецкой области разрешено посещение учреждений и заведений, предоставляющих социальные и реабилитационные услуги семьям с тяжелыми жизненными обстоятельства.
В Ивано-Франковской, Полтавской, Харьковской и Хмельницкой областях разрешена работа учреждений образования.
В Ивано-Франковской, Киевской, Полтавской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской областях разрешена работа заведений общественного питания.
В Киевской области разрешена работа прочих развлекательных заведений.
Кроме того, разрешена работа банков, страховых агентств, медицинских и ветеринарных учреждений, заправок, станций техобслуживания автомобилей, компьютерных сервисов, ремонта бытовой техники и почтовых отделений, а также работа общепитов на вынос и доставку.
Теги: исключение, карантин, регионы, COVID-19
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