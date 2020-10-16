В Украине за сутки почти 6000 случаев коронавируса

16.10.2020 12:00

В Украине за минувшие сутки выявили 5 992 новых случая заражения коронавирусом COVID-19. Это абсолютный антирекорд, сообщает Министерство здравоохранения в пятницу, 16 октября.

Так, за последние 24 часа больше всего больных обнаружили в Харьковской области (544), Одесской области (502), Киеве (+455), Хмельницкой области (414) и Львовской области (+365).

Общее количество заболевших с начала пандемии достигло 287 231. При этом число умерших выросло до 106. Общее число жертв пандемии достигло 5 408.

За сутки выздоровел 2 269 человек. За все время количество выздоровевших пациентов достигло 121 919.

Сейчас коронавирусом болеют 159 904 украинца. За последние сутки их количество выросло на 3 617.

Количество случаев COVID-19 в регионах Украины:

Винницкая обл - 8070 (+129)

Волынская обл - 10515 (+195)

Днепропетровская обл - 10257 (+423)

Донецкая обл - 6658 (+167)

Житомирская обл - 9286 (+156)

Закарпатская обл - 11461 (+156)

Запорожская обл - 6162 (+150)

Ивано-Франковская обл - 16163 (+208)

Кировоградская обл - 1468 (+28)

Киев - 29412 (+455)

Киевская обл - 12207 (+229)

Львовская обл - 24171 (+365)

Луганская обл - 2229 (+104)

Николаевская обл - 5336 (+129)

Одесская обл - 18013 (+502)

Полтавская обл - 5469 (+243)

Ровенская обл - 15398 (+212)

Сумская обл - 8252 (+269)

Тернопольская обл - 16916 (+216)

Харьковская обл - 27457 (+544)

Херсонская обл - 2264 (+69)

Хмельницкая обл - 10098 (+414)

Черновицкая обл - 17203 (+199)

Черкасская обл - 6387 (230)

Черниговская обл - 6379 (+200).