Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 18 октября

18.10.2020 11:00

В Украине за последние сутки подтвердили 5231 новый случай коронавирусной болезни. Больше всего новых случаев в Харьковской, Хмельницкой, Сумской, Львовской областях и Киеве, сообщает МОЗ 18 октября.

С начала пандемии в Украине заразились коронавирусом уже 298 872 человека. При этом выздоровели 125 377 человек, в числе которых 1 264 - за вчера.

Умерли от болезни в Украине за все время пандемии 5 607 человек, из которых за последние сутки - 90. Зараженными остаются 167 888 человек.

Статистика распространения коронавируса в областях:

Винницкая область – 8 356 (+123);

Волынская область – 10 830 (+148);

Днепропетровская область – 10 933 (+212);

Донецкая область – 7 007 (+231);

Житомирская область – 9 787 (+248);

Закарпатская область – 11 736 (+110);

Запорожская область – 6 365 (+106);

Ивано- Франковская область – 16 580 (+203);

Киев – 30 463 (+453);

Кировоградская область – 1 564 (+52);

Луганская область – 2 422 (+88);

Львовская область – 28 844 (+305);

Николаевская область – 5 687 (+120);

Одесская область – 18 729 (+210);

Полтавская область – 5 877 (+139);

Ровненская область – 15 882 (+236);

Сумская область – 8 850 (+326);

Тернопольская область – 17 361 (+201);

Харьковская область – 28 518 (+589);

Херсонская область – 2 472 (+92);

Хмельницкая область – 10 818 (+338);

Черкасская область – 6 762 (+143);

Черниговская область – 6 686 (+104);

Черновицкая область – 17 659 (+209).