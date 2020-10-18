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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 18 октября

18.10.2020 11:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 18 октября

В Украине за последние сутки подтвердили 5231 новый случай коронавирусной болезни. Больше всего новых случаев в Харьковской, Хмельницкой, Сумской, Львовской областях и Киеве, сообщает МОЗ 18 октября.
С начала пандемии в Украине заразились коронавирусом уже 298 872 человека. При этом выздоровели 125 377 человек, в числе которых 1 264 - за вчера.
Умерли от болезни в Украине за все время пандемии 5 607 человек, из которых за последние сутки - 90. Зараженными остаются 167 888 человек.
Статистика распространения коронавируса в областях:
Винницкая область – 8 356 (+123);
Волынская область – 10 830 (+148);
Днепропетровская область – 10 933 (+212);
Донецкая область – 7 007 (+231);
Житомирская область – 9 787 (+248);
Закарпатская область – 11 736 (+110);
Запорожская область – 6 365 (+106);
Ивано- Франковская область – 16 580 (+203);
Киев – 30 463 (+453);
Кировоградская область – 1 564 (+52);
Луганская область – 2 422 (+88);
Львовская область – 28 844 (+305);
Николаевская область – 5 687 (+120);
Одесская область – 18 729 (+210);
Полтавская область – 5 877 (+139);
Ровненская область – 15 882 (+236);
Сумская область – 8 850 (+326);
Тернопольская область – 17 361 (+201);
Харьковская область – 28 518 (+589);
Херсонская область – 2 472 (+92);
Хмельницкая область – 10 818 (+338);
Черкасская область – 6 762 (+143);
Черниговская область – 6 686 (+104);
Черновицкая область – 17 659 (+209).



Теги: Украина, статистика, COVID-19
 
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