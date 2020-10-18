"Укрзализныця" прекращает продажу билетов из ряда городов

18.10.2020 15:00

В связи с усилением карантинных мер "Укрзализныця" с полуночи закрывает продажу железнодорожных билетов со станций Ивано-Франковск, Дубно, Здолбунов, Тернополь, Хмельницкий, Славута-1, Волочиск, Дунаевцы, им. Т.Шевченко. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика, информирует Цензор.НЕТ.

Через эти станции поезда будут следовать без посадки пассажиров. Высадка будет проводиться в обычном порядке.

"Отметим, что в случае отказа пассажира от поездки до отправления поезда и не позднее 1 часа после его отправления со станции, указанной в проездном документе, возврат платежей за такие проездные документы проводится в полном объеме пунктами продажи или через электронные каналы связи в " личном кабинете пользователя", - отметили в "Укрзализныце".