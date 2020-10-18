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В Минздраве рассказали о порядке голосования лиц, находящихся на самоизоляции
Украинцы, которые находятся на самоизоляции из-за COVID-19 и желают проголосовать на выборах, должны до вечера 23 октября подать заявление и справку от врача. В день голосования к ним домой или в больницу приедут представители ЦИК. Об этом рассказал на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.
"Избирателям, которые готовы проголосовать по месту пребывания, необходимо не позднее 20:00 последней пятницы перед днем выборов, 23 октября, подать заявление (на избирательный участок. - Ред.) с приложенной справкой медицинского учреждения о состоянии здоровья", - пояснил Степанов.
После этого комиссия на избирательном участке примет решение о внесении этих людей в список избирателей для голосования по месту пребывания.
Кроме того, избирателю, который находится на самоизоляции, нужно иметь выписку из медицинской карты или выписку из реестра медицинских записей.
"Врач или учреждение охраны здоровья может выдать или выписку из медицинской карточки амбулаторного больного или выписку из реестра медицинских записей о направлении и рецептов электронной системы охраны здоровья", – добавил Степанов.
Он также призвал позаботиться о необходимых медицинских документах заранее.
Теги: выборы, Минздрав, самоизоляция
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