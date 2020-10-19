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Минздрав ввел временные контракты для привлечения дополнительных медработников к лечению COVID-19
19.10.2020 14:00
Министерство здравоохранения издало приказ о введении временных контрактов для привлечения дополнительных медработников к лечению пациентов с COVID-19, передает Цензор.НЕТ.
Об этом сообщила замминистра здравоохранения Ирина Микичак в ходе пресс-брифинга в Киеве в понедельник.
"Мы будем мобилизовать всех тех медработников, которые не предоставляли помощь такого профиля. Минздрав издал приказ, которым регламентируется механизм и порядок подписания временных контрактов на привлечение дополнительных работников в медучреждения. По этому механизму, каждый, у кого есть возможность и желание, может прийти и на временном контракте с соответствующей зарплатой работать в медучреждениях", - сказала она.
Теги: врачи, контракт, Минздрав, COVID-19
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