Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 19 октября

19.10.2020 12:00

В Украине после выходных сократился суточный прирост подтвержденных случаев коронавируса до 4 766 новых случаев. Об этом в понедельник, 19 октября, свидетельствуют данные Минздрава.

С начала пандемии коронавирус подтвердили уже у 303 638 человек.

Всего в стране от осложнений, вызванных COVID-19, умерли уже 5 673 человека, из них за последние сутки 66. Выздоровели уже 126 489, в том числе 1 112 вчера.

Активными больными остаются 171 476 пациентов.

Больше всего новых случаев коронавируса подтвердили в Харьковской области (595), Киеве (385), Одесской (350), Житомирской (308) и Львовской (259) областях.

Винницкая область - 8418 случаев;

Волынская область - 10 986 случаев;

Днепропетровская область - 11 108 случаев;

Донецкая область - 7133 случая;

Житомирская область - 10 095 случаев;

Закарпатская область - 11 825 случаев;

Запорожская область - 6483 случая;

Ивано-Франковская область - 16 766 случаев;

Кировоградская область - 1591 случай;

г. Киев - 30848 случаев;

Киевская область - 12924 случаи;

Львовская область - 25103 случаи;

Луганская область - 2467 случаев;

Николаевская область - 5865 случаев;

Одесская область - 19 079 случаев;

Полтавская область - 6051 случай;

Ровненская область - 16034 случаи;

Сумская область - 9104 случая;

Тернопольськая область - 17503 случаи;

Харьковская область - 29 113 случаев;

Херсонская область - 2570 случаев;

Хмельницкая область - 11 035 случаев;

Черновицкая область - 17 866 случаев;

Черкасская область - 6892 случая;

Черниговская область - 6779 случаев.