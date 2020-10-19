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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 19 октября
В Украине после выходных сократился суточный прирост подтвержденных случаев коронавируса до 4 766 новых случаев. Об этом в понедельник, 19 октября, свидетельствуют данные Минздрава.
С начала пандемии коронавирус подтвердили уже у 303 638 человек.
Всего в стране от осложнений, вызванных COVID-19, умерли уже 5 673 человека, из них за последние сутки 66. Выздоровели уже 126 489, в том числе 1 112 вчера.
Активными больными остаются 171 476 пациентов.
Больше всего новых случаев коронавируса подтвердили в Харьковской области (595), Киеве (385), Одесской (350), Житомирской (308) и Львовской (259) областях.
Винницкая область - 8418 случаев;
Волынская область - 10 986 случаев;
Днепропетровская область - 11 108 случаев;
Донецкая область - 7133 случая;
Житомирская область - 10 095 случаев;
Закарпатская область - 11 825 случаев;
Запорожская область - 6483 случая;
Ивано-Франковская область - 16 766 случаев;
Кировоградская область - 1591 случай;
г. Киев - 30848 случаев;
Киевская область - 12924 случаи;
Львовская область - 25103 случаи;
Луганская область - 2467 случаев;
Николаевская область - 5865 случаев;
Одесская область - 19 079 случаев;
Полтавская область - 6051 случай;
Ровненская область - 16034 случаи;
Сумская область - 9104 случая;
Тернопольськая область - 17503 случаи;
Харьковская область - 29 113 случаев;
Херсонская область - 2570 случаев;
Хмельницкая область - 11 035 случаев;
Черновицкая область - 17 866 случаев;
Черкасская область - 6892 случая;
Черниговская область - 6779 случаев.
Теги: Украина, статистика, COVID-19
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