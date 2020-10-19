Стали известны детали "ЗеОпроса"

19.10.2020 08:00

Появились новые детали о формате проведения опроса президента Украины Владимира Зеленского в день выборов 25 октября. Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на собственные источники.

Согласно документу, которым располагает LB.ua, у избирательного участка будут стоять волонтеры и проводить опрос среди избирателей, выходящих с участка. Опрос исключает какую бы то ни было агитацию и проводится исключительно среди желающих. Избиратель получает и заполняет анкету и опускает в коробку для опроса. Каждый волонтер будет одет в манишку, брендированную логотипом и названием опроса.

Структура сети опроса будет включать областных координаторов, региональных координаторов и волонтеров опроса.