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Завтра 120 "слуг народа" отправятся на Донбасс
Группа народных депутатов от фракции Слуга народа 21 октября отправятся на Донбасс, сообщил во время обращения к Верховной Раде президент Владимир Зеленский во вторник, 20 октября, передает Корреспондент.net.
"Я очень рад, что завтра 120 депутатов партии Слуга народа поедут на Донбасс. Не в Турцию, не на Мальдивы, как когда-то. Депутаты поедут на передовую. И услышат о ситуации там не из соцсетей, а от наших военных и местных жителей. Мир на Донбассе и деоккупация Крыма мои ключевые приоритеты", - сказал Зеленский.
Перед заседением Рады глава фракции Слуга народа Давид Арахамия сообщил, что желающих поехать определяли путем голосования. Депутаты едут за свой счет, их разделят по секторам региона. Во время поездки нардепы будут общаться с военными, представителями ОБСЕ и местным населением.
Арахамия утверждает, что поездка накануне выборов - это не предвыборная акция. Фракция собиралась поехать ранее, но не было возможности собрать всех нардепов.
Теги: Донбасс, командировка, депутаты, Слуга народа
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