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Украина обновила два коронавирусных антирекорда
В Украине за прошедшие сутки коронавирус выявили у 6719 человек, что является новым антирекордом. Об этом по состоянию на утро среды, 21 октября, свидетельствуют данные Минздрава.
Кроме того, за минувшие сутки зафиксировали антирекорд по числу смертельных случаев от коронавируса - 141. С начала пандемии в Украине умерли 5927 человек.
В Украине за все время подтвердили 315 826 случаев COVID-19, 132 219 выздоровлений (+2686).
Больше всего новых случаев заболевания за сутки обнаружено в Харьковской области - 713, Одесской - 614, Полтавской - 580 и Киеве - 559.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 8644 случая;
Волынская область - 11 367 случаев;
Днепропетровская область - 11 705 случаев;
Донецкая область - 7629 случаев;
Житомирская область - 10 634 случая;
Закарпатская область - 12 112 случаев;
Запорожская область - 6784 случая;
Ивано-Франковская область - 17 214 случаев;
Кировоградская область - 1697 случаев;
г. Киев - 31869 случаев;
Киевская область - 13 419 случаев;
Львовская область - 25 702 случая;
Луганская область - 2686 случаев;
Николаевская область - 6256 случаев;
Одесская область - 19 957 случаев;
Полтавская область - 6880 случаев;
Ровенская область - 16 428 случаев;
Сумская область - 9509 случаев;
Тернопольская область - 17 970 случаев;
Харьковская область - 30 272 случая;
Херсонская область - 2739 случаев;
Хмельницкая область - 11 561 случай;
Черновицкая область - 18 314 случаев;
Черкасская область - 7314 случаев;
Черниговская область - 7164 случая.
Теги: Украина, статистика, COVID-19
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