В ЦИК назвали число избирателей в списках для голосования

22.10.2020 09:00

На местных выборах 25 октября право проголосовать получили 28 миллионов 622 тысячи человек. Об этом в среду, 21 октября, сообщила пресс-служба Центральной избирательной комиссии, передает Корреспондент.net.

"Какой же будет явка, станет известно только в день выборов", - заявила член ЦИК Ирина Ефремова.

Также она информировала, что на избирательные участки уже поступили уточненные списки избирателей и начата передача бюллетеней.