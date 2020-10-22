В Украине за сутки впервые выявили более 7000 новых случая COVID-19

22.10.2020 11:00

В Украине по состоянию на утро четверга, 22 октября, зафиксированы 7 053 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки. Это самый высокий показатель суточной заболеваемости в Украине с начала пандемии. Об этом свидетельствуют данные МОЗ.

Всего с начала пандемии в Украине коронавирус выявили у 322 879 человек.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (631), Харьковской (627), Одесской (600) и Полтавской (580) областях.

Статистика распространения COVID-19 в областях:

Винницкая область – 8 782 (+138)

Волынская область – 11 574 (+207)

Днепропетровская область – 12 068 (+363)

Донецкая область – 7 896 (+267)

Житомирская область – 10 838 (+204)

Закарпатская область – 12 285 (+173)

Запорожская область – 7 093 (+309)

Ивано-Франковская область – 17 447 (+233)

Киев – 32 500 (+631)

Киевская область – 13 688 (+269)

Кировоградская область – 1 786 (+89)

Луганская область – 2 841 (+155)

Львовская область – 26 021 (+319)

Николаевская область – 6 428 (+172)

Одесская область – 20 557 (+600)

Полтавская область – 7 216 (+336)

Ровненская область – 16 691 (+263)

Сумская область – 9 730 (+221)

Тернопольская область – 18 283 (+313)

Харьковская область – 30 899 (+627)

Херсонская область – 2 844 (+105)

Хмельницкая область – 11 942 (+381)

Черкасская область – 7 541 (+227)

Черниговская область – 7 367 (+203)

Черновицкая область – 18 562 (+248).