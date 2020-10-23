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Красную карантинную зону пополнили Николаев и Ровно

23.10.2020 14:00
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Красную карантинную зону пополнили Николаев и Ровно

Согдасно новому эпидемиологическому зонированию в красную карантинную зону вошли десять областных центров. Соответствующее решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Решение вступит в силу в следующий понедельник, сообщает Корреспондент.net.
Красная зона
В эту зону вошли: Ивано-Франковск, Николаев, Полтава, Ровно, Сумы, Тернополь, Харьков, Хмельницкий, Черновцы, Чернигов.
В этой зоне разрешили продлить работу общественного транспорта, ТРЦ и магазинов (кроме Донецкой области). В Ивано-Франковской, Полтавской, Харьковской и Хмельницкой областях разрешена работа школ, колледжей, ВУЗов.
В Ивано-Франковской, Киевской, Полтавской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской областях разрешена работа заведений общественного питания.
В населенных пунктах и районах Житомирской, Одесской, Луганской, Полтавской, Черкасской, Черниговской областей разрешена посадка пассажиров в транспорте пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения.
Оранжевая зона
В эту зону вошли: Винница, Луцк, Днепр, Житомир, Ужгород, Запорожье, Львов, Одесса, Херсон, Черкассы, Киев.
Запрещается работа хостелов, турбаз и т. д. (кроме гостиниц); развлекательных заведений, ресторанов в ночное время; плановых госпитализаций в больницы; спортзалов, фитнес-центров, кроме тех, которые принимают посетителей из расчета один человек на 10 квадратных метров, учреждений культуры; - прием новых изменений в детские лагеря; массовые мероприятия при участии более 20 человек, работа заведений питания с 22:00 до 7:00.
Желтая зона
В эту зону вошли: Бровары, Кропивницкий.
Запрещается посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся люди преклонного возраста, кроме тех, которые предоставляют "кризисные" услуги; проведение массовых мероприятий при участии более 30 человек, работа заведений питания с 22:00 до 7:00.
Зеленая зона
В эту зону входят все остальные регионы и города. Обязательное наличие маски или респиратора во время пребывания в помещении; соблюдение дистанции во время перевозки людей в общественном транспорте в пределах количества сидячих мест.
Запрещается проведение массовых мероприятий с участием более 50 человек, работа заведений питания с 22:00 до 7:00, спортивные мероприятия со зрителями (исключение: международные матчи по согласованию Минздрава).



Теги: карантин, зона, COVID-19
 
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