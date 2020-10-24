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Сегодня ночью Украина переходит на зимнее время
24.10.2020 17:00
В эти выходные, 24-25 октября, украинцев ожидает перевод часов на зимнее время, который традиционно проводится в ночь на последнее воскресенье октября, сообщает Ukranews.com.
Так, в ночь с 24 на 25 октября в 04:00 утра стрелки часов нужно будет сдвинуть на час назад.
Переход на зимнее время осуществляется согласно постановлению Кабинета министров Украины № 509 oт 13.05.1996 "О порядке исчисления времени нa территории Украины". В сентябре 2011 года постановлением Верховной Рады перевод часов на зимнее время был отменен, однако 18 октября, после критических выступлений части общественности, парламент признал вышеупомянутый документ утратившим силу.
Теги: перевод часов, ночь, зимнее время
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