Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 24 октября

24.10.2020 13:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 24 октября

В Украине за минувшие сутки выявили 7 014 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, что существенно ниже вчерашнего рекордного показателя. Об этом сообщает Министерство здравоохранения в cубботу, 24 октября.
Так, за последние 24 часа больше всего больных обнаружили в Киеве (+560), Харьковской области (+520), Житомирской области (+484), Львовской области (+469) и Одесской области (+363).
Общее количество заболевших с начала пандемии достигло 337 410.
При этом за сутки скончались еще 125 человек, а общее число жертв достигло 6 289.
За сутки выздоровели 2 177 человек. За все время количество выздоровевших пациентов достигло 139 755.
Сейчас коронавирусом болеют 191 336 украинцев. За последние сутки их количество выросло на 4 712.
Количество случаев COVID-19 в регионах Украины:
Винницкая обл - 9081 (+158)
Волынская обл - 12009 (+217)
Днепропетровская обл - 12685 (+305)
Донецкая обл - 8410 (250)
Житомирская обл - 11748 (+484)
Закарпатская обл - 12801 (260)
Запорожская обл - 7792 (+297)
Ивано-Франковская обл - 17984 (+279)
Кировоградская обл - 1955 (+97)
Киев - 33695 (+560)
Киевская обл - 14247 (+289)
Львовская обл - 26868 (+469)
Луганская обл - 3083 (+98)
Николаевская обл - 6790 (+188)
Одесская обл - 21491 (+363)
Полтавская обл - 7694 (+162)
Ровенская обл - 17257 (+272)
Сумская обл - 10112 (+224)
Тернопольская обл - 18849 (+236)
Харьковская обл - 32112 (+520)
Херсонская обл - 3061 (+110)
Хмельницкая обл - 12863 (+450)
Черновицкая обл - 19116 (+305)
Черкасская обл - 7921 (+217)
Черниговская обл - 7786 (+204).



Теги: Украина, статистика, COVID-19
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх