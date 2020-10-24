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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 24 октября
В Украине за минувшие сутки выявили 7 014 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, что существенно ниже вчерашнего рекордного показателя. Об этом сообщает Министерство здравоохранения в cубботу, 24 октября.
Так, за последние 24 часа больше всего больных обнаружили в Киеве (+560), Харьковской области (+520), Житомирской области (+484), Львовской области (+469) и Одесской области (+363).
Общее количество заболевших с начала пандемии достигло 337 410.
При этом за сутки скончались еще 125 человек, а общее число жертв достигло 6 289.
За сутки выздоровели 2 177 человек. За все время количество выздоровевших пациентов достигло 139 755.
Сейчас коронавирусом болеют 191 336 украинцев. За последние сутки их количество выросло на 4 712.
Количество случаев COVID-19 в регионах Украины:
Винницкая обл - 9081 (+158)
Волынская обл - 12009 (+217)
Днепропетровская обл - 12685 (+305)
Донецкая обл - 8410 (250)
Житомирская обл - 11748 (+484)
Закарпатская обл - 12801 (260)
Запорожская обл - 7792 (+297)
Ивано-Франковская обл - 17984 (+279)
Кировоградская обл - 1955 (+97)
Киев - 33695 (+560)
Киевская обл - 14247 (+289)
Львовская обл - 26868 (+469)
Луганская обл - 3083 (+98)
Николаевская обл - 6790 (+188)
Одесская обл - 21491 (+363)
Полтавская обл - 7694 (+162)
Ровенская обл - 17257 (+272)
Сумская обл - 10112 (+224)
Тернопольская обл - 18849 (+236)
Харьковская обл - 32112 (+520)
Херсонская обл - 3061 (+110)
Хмельницкая обл - 12863 (+450)
Черновицкая обл - 19116 (+305)
Черкасская обл - 7921 (+217)
Черниговская обл - 7786 (+204).
Теги: Украина, статистика, COVID-19
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