Мэр Киева Кличко заразился коронавирусом

25.10.2020 10:00

Столичный городской голова Виталий Кличко заявил, что получил положительный тест на коронавирус, передает Телеканал новостей «24».

Соответствующее сообщение Кличко опубликовал в телеграме. Мэр Киева подчеркнул, что специфика его работы во время пандемии предусматривает постоянный риск – речь идет прежде всего об общении с людьми и проверке больниц. В частности, он регулярно бывал и в инфекционных отделениях, где лечат больных COVID-19.

"Пытался беречься. Учитывая специфику работы, регулярно делал тесты. Последний, к сожалению, неутешительный", – отметил политик.

Кличко добавил, что сейчас чувствует себя хорошо. Правда, в течение ближайшего времени будет работать из дома, поскольку вынужден пойти на самоизоляцию.