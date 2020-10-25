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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 25 октября

25.10.2020 13:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 25 октября

За минувшие сутки в Украине выявили 6088 новых случаев COVID-19, таким образом общее число увеличилось до 343 498. Об этом сообщает Минздрав в воскресенье, 25 октября.
При этом 6 391 украинцев скончались от коронавируса (накануне - 102), в 141 508 украинцев побороли болезнь (накануне - 1 753).
Динамика эпидемии в регионах страны:
Киев – 34 054 заболевших (359 за сутки);
Харьковская – 32 772 (660);
Львовская – 27 273 (405);
Одесская – 21 831 (340);
Черновицкая – 19 405 (289);
Тернопольская – 19 050 (201);
Ивано-Франковская – 18 292 (308);
Ровенская – 17 469 (212);
Киевская – 14 544 (297);
Хмельницкая – 13 300 (437);
Закарпатская – 12 972 (171);
Днепропетровская – 12 916 (231);
Волынская – 12 222 (213);
Житомирская – 12 188 (440);
Сумская – 10 403 (291);
Винницкая – 9244 (163);
Донецкая – 8508 (98);
Черкасская – 8034 (113);
Черниговская – 7900 (114);
Полтавская – 7876 (182);
Запорожская – 7972 (180);
Николаевская – 6935 (145);
Луганская – 3169 (86);
Херсонская – 3141 (80);
Кировоградская – 2028 (73).



Теги: Украина, статистика, COVID-19
 
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