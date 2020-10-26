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ЦИК обнародовал явку избирателей на местных выборах

26.10.2020 08:00
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ЦИК обнародовал явку избирателей на местных выборах

По результатам обработки данных, которые поступили от более чем 97% территориальных избирательных комиссий (ТИК), явка на местных выборах составила 36,99%. Об этом сообщила пресс-служба Центральной избирательной комиссии, передает Корреспондент.net.
Отмечается, что информацию по количеству избирателей, которые получили бюллетени, передали в ЦИК на данный момент 1451 ТИК из 1488. Согласно данным, 10 031 792 избирателя проголосовали на местных выборах.
Так, самая высокая явка зафиксирована в Тернопольской области (44,81%), а самая низкая - в Донецкой (31,67%). В целом на западе и севере Украины избиратели проявили большую активность, чем на востоке и юге.



Теги: выборы, итоги, ЦИК
 
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