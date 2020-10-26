Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 26 октября

26.10.2020 12:00

В Украине уже 348924 случаев коронавируса - накануне зафиксировали 5426 новых больных. Об этом сообщает Минздрав в понедельник, 26 октября.

При этом выздоровели уже 142537 украинцев (накануне - 1029), а скончались 6464 человек (накануне - 73).

Статистика заболеваемости по регионам:

Винницкая обл - 9401 (+157)

Волынская обл - 12403 (+181)

Днепропетровская обл - 13144 (+228)

Донецкая обл - 8701 (+193)

Житомирская обл - 12533 (+345)

Закарпатская обл - 13144 (+172)

Запорожская обл - 8132 (+160)

Ивано-Франковская обл - 18590 (+298)

Кировоградская обл - 2114 (+86)

Киев - 34362 (+308)

Киевская обл - 14845 (+301)

Львовская обл - 27608 (+335)

Луганская обл - 3233 (+64)

Николаевская обл - 7069 (+134)

Одесская обл - 22179 (+348)

Полтавская обл - 8056 (+180)

Ровенская обл - 17730 (+261)

Сумская обл - 10605 (+202)

Тернопольская обл - 19261 (+211)

Харьковская обл - 33250 (+478)

Херсонская обл - 3236 (+95)

Хмельницкая обл - 13482 (+182)

Черновицкая обл - 19728 (+323)

Черкасская обл - 8147 (+113)

Черниговская обл - 7971 (+71).