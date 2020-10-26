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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 26 октября

26.10.2020 12:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 26 октября

В Украине уже 348924 случаев коронавируса - накануне зафиксировали 5426 новых больных. Об этом сообщает Минздрав в понедельник, 26 октября.
При этом выздоровели уже 142537 украинцев (накануне - 1029), а скончались 6464 человек (накануне - 73).
Статистика заболеваемости по регионам:
Винницкая обл - 9401 (+157)
Волынская обл - 12403 (+181)
Днепропетровская обл - 13144 (+228)
Донецкая обл - 8701 (+193)
Житомирская обл - 12533 (+345)
Закарпатская обл - 13144 (+172)
Запорожская обл - 8132 (+160)
Ивано-Франковская обл - 18590 (+298)
Кировоградская обл - 2114 (+86)
Киев - 34362 (+308)
Киевская обл - 14845 (+301)
Львовская обл - 27608 (+335)
Луганская обл - 3233 (+64)
Николаевская обл - 7069 (+134)
Одесская обл - 22179 (+348)
Полтавская обл - 8056 (+180)
Ровенская обл - 17730 (+261)
Сумская обл - 10605 (+202)
Тернопольская обл - 19261 (+211)
Харьковская обл - 33250 (+478)
Херсонская обл - 3236 (+95)
Хмельницкая обл - 13482 (+182)
Черновицкая обл - 19728 (+323)
Черкасская обл - 8147 (+113)
Черниговская обл - 7971 (+71).



Теги: Украина, статистика, COVID-19
 
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