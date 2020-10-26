Стали известны результаты "опроса Зеленского"

26.10.2020 11:00

Социологическая группа Рейтинг обнародовала результаты опроса, который проводился в день местных выборов по инициативе президента Владимира Зеленского. По данным экзитпола, украинцы положительно отреагировали на все пять вопросов, но свободная экономическая зона на Донбассе вызвала больше всего сомнений.

Первый вопрос: "Поддерживаете ли вы идею пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах?"

- За 81%

- Против 16%

Второй вопрос: "Поддерживаете ли вы создание свободной экономической зоны на Донбассе?"

- За 45%

- Против 43%

Третий вопрос: "Поддерживаете ли вы сокращение количества народных депутатов до 300?"

- За 95%

- Против 4%

Четвертый вопрос: "Поддерживаете ли вы легализацию каннабиса в медицинских целях – для уменьшения боли у тяжелобольных?"

- За 70%

- Против 24%

Пятый вопрос: "Поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности?"

- За 78%

- Против 13%.