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Стали известны результаты "опроса Зеленского"
Социологическая группа Рейтинг обнародовала результаты опроса, который проводился в день местных выборов по инициативе президента Владимира Зеленского. По данным экзитпола, украинцы положительно отреагировали на все пять вопросов, но свободная экономическая зона на Донбассе вызвала больше всего сомнений.
Первый вопрос: "Поддерживаете ли вы идею пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах?"
- За 81%
- Против 16%
Второй вопрос: "Поддерживаете ли вы создание свободной экономической зоны на Донбассе?"
- За 45%
- Против 43%
Третий вопрос: "Поддерживаете ли вы сокращение количества народных депутатов до 300?"
- За 95%
- Против 4%
Четвертый вопрос: "Поддерживаете ли вы легализацию каннабиса в медицинских целях – для уменьшения боли у тяжелобольных?"
- За 70%
- Против 24%
Пятый вопрос: "Поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности?"
- За 78%
- Против 13%.
Теги: опрос, Зеленский, результат
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