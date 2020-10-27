Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 27 октября

27.10.2020 14:00

За минувшие сутки в Украине выявили 6677 новых случаев коронавируса, общее число достигло 355601. Об этом сообщает Минздрав во вторник, 27 октября.

При этом выздоровели 2799 человек (всего - 145336), а скончались 126 (всего - 6590).

Статистика коронавируса по регионам:

Винницкая обл - 9506 (+105)

Волынская обл - 12635 (+232)

Днепропетровская обл - 13418 (+274)

Донецкая обл - 8819 (+118)

Житомирская обл - 12878 (+345)

Закарпатская обл - 13345 (+201)

Запорожская обл - 8463 (+331)

Ивано-Франковская обл - 18915 (+325)

Кировоградская обл - 2157 (+43)

Киев - 34887 (+525)

Киевская обл - 15156 (+311)

Львовская обл - 28086 (+478)

Луганская обл - 3321 (+88)

Николаевская обл - 7194 (125)

Одесская обл - 22640 (+461)

Полтавская обл - 8350 (+294)

Ровенская обл - 18003 (+273)

Сумская обл - 10810 (+205)

Тернопольская обл - 19522 (+261)

Харьковская обл - 33806 (+556)

Херсонская обл - 3344 (+108)

Хмельницкая обл - 13845 (+363)

Черновицкая обл - 20117 (+389)

Черкасская обл - 8301 (+154)

Черниговская обл - 8083 (+112).