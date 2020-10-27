- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 27 октября14:00
- МОН обещает повысить зарплату учителей до 7000 гривен11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 26 октября12:00
- Стали известны результаты "опроса Зеленского"11:00
- ЦИК обнародовал явку избирателей на местных выборах08:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 25 октября13:00
- Мэр Киева Кличко заразился коронавирусом10:00
- ГБР запустило "горячую линию" о нарушениях в ходе выборов09:00
- Сегодня ночью Украина переходит на зимнее время17:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 24 октября13:00
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 27 октября
За минувшие сутки в Украине выявили 6677 новых случаев коронавируса, общее число достигло 355601. Об этом сообщает Минздрав во вторник, 27 октября.
При этом выздоровели 2799 человек (всего - 145336), а скончались 126 (всего - 6590).
Статистика коронавируса по регионам:
Винницкая обл - 9506 (+105)
Волынская обл - 12635 (+232)
Днепропетровская обл - 13418 (+274)
Донецкая обл - 8819 (+118)
Житомирская обл - 12878 (+345)
Закарпатская обл - 13345 (+201)
Запорожская обл - 8463 (+331)
Ивано-Франковская обл - 18915 (+325)
Кировоградская обл - 2157 (+43)
Киев - 34887 (+525)
Киевская обл - 15156 (+311)
Львовская обл - 28086 (+478)
Луганская обл - 3321 (+88)
Николаевская обл - 7194 (125)
Одесская обл - 22640 (+461)
Полтавская обл - 8350 (+294)
Ровенская обл - 18003 (+273)
Сумская обл - 10810 (+205)
Тернопольская обл - 19522 (+261)
Харьковская обл - 33806 (+556)
Херсонская обл - 3344 (+108)
Хмельницкая обл - 13845 (+363)
Черновицкая обл - 20117 (+389)
Черкасская обл - 8301 (+154)
Черниговская обл - 8083 (+112).
Теги: Украина, статистика, COVID-19
- В Украине стремительно сокращается количество таксофонов
- Объем промышленного производства в Украине продолжает падение
- Опрос: треть украинцев - трезвенники
- Госcтат недосчитался более 80 миллиардов гривен на госзакупках
- В наших банках хранят деньги только треть состоятельных украинцев
- В Украине подсчитали число абонентов мобильной связи
- 26 октября через гуманитарный коридор «Новотроицкое – Еленовка» прошли 77 человек13:00
- В «Донбасс SOS» разъяснили порядок пропуска граждан через КПВВ «Станица Луганская»09:00
- "Ощадбанк" продлил действие платежных карт ВПЛ до 1 января 2021 года08:00
- В ГПСУ сообщили о ситуации на КПВВ «Новотроицкое»17:00
- В ОРЛО должникам за комуслуги начали приходить повестки в суд14:00
- Скандальная Неля Штепа проходит во второй тур выборов мэра Славянска13:00
- КПВВ "Станица Луганская" открылась в сторону "ЛНР"10:00
- Мэром Мариуполя по данным экзит-пола остается Бойченко09:00
- "ДНР" откроет гуманитарный коридор на КПВВ "Еленовка" 26 октября17:00
- В оккупированном Луганске погиб главарь НВФ "Призрак" Марков11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 27 октября14:00
- 26 октября через гуманитарный коридор «Новотроицкое – Еленовка» прошли 77 человек13:00
- В Египте акула атаковала семью украинских туристов12:00
- МОН обещает повысить зарплату учителей до 7000 гривен11:00
- Шахтер — Интер: где смотреть матч Лиги чемпионов10:00
- В «Донбасс SOS» разъяснили порядок пропуска граждан через КПВВ «Станица Луганская»09:00
- "Ощадбанк" продлил действие платежных карт ВПЛ до 1 января 2021 года08:00
- В ГПСУ сообщили о ситуации на КПВВ «Новотроицкое»17:00
- Ковид, война и важные законы. Главное из послания Президента к Верховной Раде16:00
- «Шахтер» — «Интер»: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов15:00
- Ковид, война и важные законы. Главное из послания Президента к Верховной Раде16:00
- Клієнти «Донецькоблгазу» до 1 грудня повинні обрати нового постачальника газу – Рабінович17:10
- Строительство и весовой контроль. Что происходит на украинских дорогах?17:00
- Удаленная работа: плюсы, минусы и правовое регулирование13:00
- Вакцинация во время пандемии коронавируса. Главные правила16:00
- «Доступные кредиты» через полгода: результаты и перспективы11:00
- Онлайн казино: как работает программа лояльности19:00
- Как выбрать очиститель воздуха в офис?15:00
- Слава и призы ассоциируются с онлайн казино Кинг16:30
- Топ производителей детских колясок14:30
- Резников назвал дату открытия двух новых КПВВ на Донбассе
- Гороскоп на неделю с 26 октября по 1 ноября
- В ОРЛО должникам за комуслуги начали приходить повестки в суд
- В оккупированном Луганске погиб главарь НВФ "Призрак" Марков
- Скандальная Неля Штепа проходит во второй тур выборов мэра Славянска
- Зеленский проверил «Большую стройку» в Луганской области
- В ГПСУ сообщили о ситуации на КПВВ «Новотроицкое»
- "Ощадбанк" продлил действие платежных карт ВПЛ до 1 января 2021 года
- В ГПСУ назвали число граждан, пересекших КПВВ «Станица Луганская» после его закрытия
- Мэром Мариуполя по данным экзит-пола остается Бойченко