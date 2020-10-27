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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 27 октября

27.10.2020 14:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 27 октября

За минувшие сутки в Украине выявили 6677 новых случаев коронавируса, общее число достигло 355601. Об этом сообщает Минздрав во вторник, 27 октября.
При этом выздоровели 2799 человек (всего - 145336), а скончались 126 (всего - 6590).
Статистика коронавируса по регионам:
Винницкая обл - 9506 (+105)
Волынская обл - 12635 (+232)
Днепропетровская обл - 13418 (+274)
Донецкая обл - 8819 (+118)
Житомирская обл - 12878 (+345)
Закарпатская обл - 13345 (+201)
Запорожская обл - 8463 (+331)
Ивано-Франковская обл - 18915 (+325)
Кировоградская обл - 2157 (+43)
Киев - 34887 (+525)
Киевская обл - 15156 (+311)
Львовская обл - 28086 (+478)
Луганская обл - 3321 (+88)
Николаевская обл - 7194 (125)
Одесская обл - 22640 (+461)
Полтавская обл - 8350 (+294)
Ровенская обл - 18003 (+273)
Сумская обл - 10810 (+205)
Тернопольская обл - 19522 (+261)
Харьковская обл - 33806 (+556)
Херсонская обл - 3344 (+108)
Хмельницкая обл - 13845 (+363)
Черновицкая обл - 20117 (+389)
Черкасская обл - 8301 (+154)
Черниговская обл - 8083 (+112).



Теги: Украина, статистика, COVID-19
 
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