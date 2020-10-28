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В Кабмине назвали причины авиакатастрофы АН-26 в Чугуеве

28.10.2020 16:00
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В Кабмине назвали причины авиакатастрофы АН-26 в Чугуеве

Правительственная комиссия по расследованию катастрофы АН-26 установила причины аварии, в результате которой погибли курсанты. Об этом заявил глава комиссии, вице-премьер-министр, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский на заседании правительства, передает РБК-Украина.
По его словам, главными причинами аварии стали отсутствие действенного контроля за организацией полетов со стороны должностных лиц Харьковского национального университета воздушных сил имени Кожедуба, системные нарушения правил полетов в университете.
Уруский назвал 6 опасных факторов, которые привели к аварии самолета:

  • отказ системы ПРТ-24 из системы управления левого двигателя, что в 20 часов 36 минут 5 секунд повлекло возникновение особой ситуации,
  • после установления горизонтального полета экипажем не была выровнена тяга левого и правого двигателей,
  • выпуск экипажем закрылков на этапе захода на посадку в положение 38 градусов,
  • несвоевременный перевод самолета на снижение и ошибочное построение траектории снижения, попытка как можно быстрее выйти на глиссаду вместо снижения с выходом на начало взлетно-посадочной полосы,
  • искусственное создание несимметричности тяги главной установки,
  • неустранение скольжения.

Также причинами являются недостаточная профессиональная подготовка экипажа к особым ситуациям, взлет конвейером (выполнялся 6 полетов подряд), отказ системы управления двигателя, нарушение плановой таблицы полетов.



Теги: Чугуев, причины, авиакатастрофа, Кабмин
 
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