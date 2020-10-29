Курс гривны упал до трехлетнего минимума

29.10.2020 16:00

Сегодня 29 октября на открытии торгов межбанковского валютного рынка курс гривни продолжил девальвационный тренд среды, резко пошел вниз, зафиксировав трехлетний минимум на уровне 28,44 грн/$ и 28,43 грн/$ по цене продажи и покупки соответственно. Последний раз курс национальной валюты находился на таких уровнях 26 января 2018 года, сообщает НВ.

По словам финансового аналитика ИК Concorde Capital Евгении Ахтырко, решение КСУ об отмене е-декларирования подтолкнуло курс гривни вниз. «На прошлой неделе курс находился в шатком равновесии. Скорее всего, эта новость стала психологическим фактором, которая переломила ситуацию на рынке в пользу продавцов», — прокомментировала она.

Отмечается, что постановление Конституционного суда может обострить отношения Украины с зарубежными партнерами, чья многомиллиардная финансовая помощь поддерживала страну после вторжения России в Крым в 2014 году и организации военных действий на Донбассе.