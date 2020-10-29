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Курс гривны упал до трехлетнего минимума
Сегодня 29 октября на открытии торгов межбанковского валютного рынка курс гривни продолжил девальвационный тренд среды, резко пошел вниз, зафиксировав трехлетний минимум на уровне 28,44 грн/$ и 28,43 грн/$ по цене продажи и покупки соответственно. Последний раз курс национальной валюты находился на таких уровнях 26 января 2018 года, сообщает НВ.
По словам финансового аналитика ИК Concorde Capital Евгении Ахтырко, решение КСУ об отмене е-декларирования подтолкнуло курс гривни вниз. «На прошлой неделе курс находился в шатком равновесии. Скорее всего, эта новость стала психологическим фактором, которая переломила ситуацию на рынке в пользу продавцов», — прокомментировала она.
Отмечается, что постановление Конституционного суда может обострить отношения Украины с зарубежными партнерами, чья многомиллиардная финансовая помощь поддерживала страну после вторжения России в Крым в 2014 году и организации военных действий на Донбассе.
Теги: гривня, межбанковский валютный рынок, курс валют
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