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СБУ задержала в Киеве экс-командира боевиков "ЛНР"

29.10.2020 15:00
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СБУ задержала в Киеве экс-командира боевиков "ЛНР"

В Киеве силовики СБУ задержали сепаратиста так называемой "ЛНР". Об этом сообщает пресс-служба ведомства в четверг, 9 октября.
Так, он оказался уроженцем Стаханова Луганской области и в 2014 году присоединился к так называемой "народной милиции ЛНР". Его назначили заместителем командира одного из подразделений сепаратистов.
"Имея высшее инженерное образование, злоумышленник выполнял задачи по обеспечению ремонта бронетанковой и военной автомобильной техники террористических группировок", – говорится в сообщении.
Мужчина поселился в арендованном помещении в Киеве и устроился на работу в одну из коммерческих структур в сфере предоставления телекоммуникационных услуг, используя подставные документы.
Сотрудники СБУ обнаружили банковские карты, мобильные телефоны и компьютерную технику с доказательствами его участия в составе "ЛНР". Сейчас фигуранту сообщено о подозрении и судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
СБУ также проверяет информацию о возможном несанкционированного вмешательстве и использовании фигурантом базы данных клиентов оператора телекоммуникационных услуг.



Теги: Донбасс, Киев, боевик, СБУ, задержание, ЛНР
 
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