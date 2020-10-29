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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 29 октября
В Украине за сутки подтвердили 7 342 новых случаев коронавируса. С начала пандемии заразились уже 370 417 человек. Об этом сообщает Минздрав в четверг, 29 октября.
Больше всего новых случаев зафиксировали в Киеве (+577), Харьковской (+575), Хмельницкой (+478), Одесской (+416) и Львовской (+404) областях.
Всего с начала пандемии в Украине умерли от COVID-19 уже 6 868 (+113) человек, выздоровели - 151 632 (+2 990) пациентов. Активными больными остаются 211 917 человек.
На сегодняшний день коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область — 9 899 случаев;
Волынская область — 13 089 случаев;
Днепропетровская область — 14 301 случай;
Донецкая область — 9 177 случаев;
Житомирская область — 13 518 случаев;
Закарпатская область — 13 842 случая;
Запорожская область — 9 211 случаев;
Ивано-Франковская область — 19 596 случаев;
Кировоградская область — 2 308 случаев;
город Киев — 36 027 случаев;
Киевская область — 15 780 случаев;
Львовская область — 28 889 случаев;
Луганская область — 3 482 случая;
Николаевская область — 7 450 случаев;
Одесская область — 23 623 случая;
Полтавская область — 8 930 случаев;
Ровенская область — 18 518 случаев;
Сумская область — 11 238 случаев;
Тернопольская область — 20 111 случаев;
Харьковская область — 35 016 случаев;
Херсонская область — 3 616 случаев;
Хмельницкая область — 14 706 случаев;
Черновицкая область — 20 906 случаев;
Черкасская область — 8 735 случаев;
Черниговская область — 8449 случаев.
Теги: Украина, статистика, COVID-19
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