Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 29 октября

29.10.2020 12:00

В Украине за сутки подтвердили 7 342 новых случаев коронавируса. С начала пандемии заразились уже 370 417 человек. Об этом сообщает Минздрав в четверг, 29 октября.

Больше всего новых случаев зафиксировали в Киеве (+577), Харьковской (+575), Хмельницкой (+478), Одесской (+416) и Львовской (+404) областях.

Всего с начала пандемии в Украине умерли от COVID-19 уже 6 868 (+113) человек, выздоровели - 151 632 (+2 990) пациентов. Активными больными остаются 211 917 человек.

На сегодняшний день коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 9 899 случаев;

Волынская область — 13 089 случаев;

Днепропетровская область — 14 301 случай;

Донецкая область — 9 177 случаев;

Житомирская область — 13 518 случаев;

Закарпатская область — 13 842 случая;

Запорожская область — 9 211 случаев;

Ивано-Франковская область — 19 596 случаев;

Кировоградская область — 2 308 случаев;

город Киев — 36 027 случаев;

Киевская область — 15 780 случаев;

Львовская область — 28 889 случаев;

Луганская область — 3 482 случая;

Николаевская область — 7 450 случаев;

Одесская область — 23 623 случая;

Полтавская область — 8 930 случаев;

Ровенская область — 18 518 случаев;

Сумская область — 11 238 случаев;

Тернопольская область — 20 111 случаев;

Харьковская область — 35 016 случаев;

Херсонская область — 3 616 случаев;

Хмельницкая область — 14 706 случаев;

Черновицкая область — 20 906 случаев;

Черкасская область — 8 735 случаев;

Черниговская область — 8449 случаев.